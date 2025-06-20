«Адмирал» получил спортивные права на голкипера Гуску в результате обмена с «Торпедо»

Хоккейные клубы «Торпедо» и «Адмирал» произвели обмен, в результате которого дальневосточникам достались спортивные права на голкипера Адама Гуску. Взамен нижегородцы получили от «моряков» денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

27-летний Гуска выступал за нижегородскую команду с сезона-2022/2023, в котором словак принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, пропустив 68 шайб и отразив 91,3% бросков. 8 октября 2024 года вратарь подписал контракт со швейцарским «Лугано», где сыграл 13 матчей, одержав шесть побед.

«Перед стартом нового сезона у нас сформировалась крепкая вратарская бригада, состоящая как из опытных и прекрасно знакомых болельщикам голкиперов, так и из молодых ребят, кто отлично проявил себя в лигах, помимо КХЛ.

Учитывая эти обстоятельства, возраст Адама и, соответственно, его выход на рынок неограниченно свободных агентов по окончании сезона, мы воспользовались опцией обмена спортивных прав на выгодных для нашего клуба финансовых условиях, а также предоставили ему возможность вернуться в КХЛ. Благодарим Адама за период в Нижнем Новгороде и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — заявил генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга.