Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

19-летний форвард Александр Рыков продлил контракт с «Трактором»

19-летний форвард Александр Рыков продлил контракт с «Трактором»
Комментарии

19-летний нападающий Александр Рыков продлил контракт с «Трактором». Новое соглашение носит двухсторонний характер и заключено до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

В минувшем сезоне форвард сыграл за «Трактор» 34 матча, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Также на счету Рыкова 22 матча за «Челмет» в ВХЛ и 14 (7+7) результативных баллов.

Напомним, по ходу розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» победил «Адмирал» (4-2), минское и московское «Динамо» (4-1). В финальной серии Кубка Гагарина подопечные Бенуа Гру проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4.

Материалы по теме
Официально
«Трактор» подписал контракт с канадским вратарём Крисом Дриджером
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android