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Генменеджер «Миннесоты»: хотим, чтобы Капризов провёл у нас всю карьеру

Генменеджер «Миннесоты»: хотим, чтобы Капризов провёл у нас всю карьеру
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил, что клуб хочет сохранить российского форварда Кирилла Капризова до завершения карьеры нападающего.

«Я думаю, Кириллу здесь нравится, он хорошо вписывается. Мы любим его, он отличный игрок. Хотим, чтобы Кирилл выступал за наш клуб на протяжении всей карьеры, будем работать над этим», — приводит слова Герина Sportsnet.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 28-летний Капризов сыграл 41 матч, в которых записал на свой счёт 56 (25+31) очков. Также на его счету пять голов и четыре результативные передачи в шести матчах Кубка Стэнли — 2025. Контракт 28-летнего россиянина с клубом истекает летом 2026 года.

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