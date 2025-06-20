Роман Ротенберг ответил на вопрос о возвращении на пост тренера клуба КХЛ

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможности возвращения к работе на посту тренера клуба Континентальной хоккейной лиги.

«Сейчас я занимаюсь детско-юношеским хоккеем, развитием детей, каждый день их тренирую. Возвращение на пост тренера клуба КХЛ? Время покажет», – приводит слова Ротенберга Metaratings.

Напомним, лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

Ранее Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что отдал всё, что мог, ради петербургского клуба.