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«Адмирал» назвал срок контракта, который подпишет с вратарём Гуской

«Адмирал» назвал срок контракта, который подпишет с вратарём Гуской
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Дальневосточный «Адмирал» сообщил, что в ближайшее время с вратарём Адамом Гуской будет заключён контракт до конца сезона-2025/2026. Напомним, ранее «моряки» получили спортивные права на хоккеиста в результате обмена с «Торпедо».

Прошлый сезон Гуска провёл в швейцарском «Лугано». В регулярном чемпионате он сыграл 13 матчей, коэффициент надёжности составил 2,86. Гуска неоднократно привлекался к играм национальной сборной Словакии, в том числе принял участие в последнем чемпионате мира.

27-летний Гуска выступал за нижегородскую команду с сезона-2022/2023, в котором словак принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, пропустив 68 шайб и отразив 91,3% бросков.

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