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«Как-то сразу договорились». Блажиевский рассказал о переговорах с «Авангардом»

«Как-то сразу договорились». Блажиевский рассказал о переговорах с «Авангардом»
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31-летний защитник Артём Блажиевский рассказал о подписании контракта с омским «Авангардом».

— Артём, поделись эмоциями от перехода в новую команду.
— Великолепные впечатления. Омск – замечательный хоккейный город, клуб – серьёзная организация, так что очень рад оказаться здесь.

— Как ты в принципе оказался в «Авангарде»?
— Переговоры прошли очень быстро. По окончании сезона вышли на «Авангард», и как-то сразу обо всём договорились. Очень рад оказаться в команде с такими целями и амбициями, буду делать всё, чтобы помочь «Авангарду», — сказал Блажиевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Блажиевским читайте на «Чемпионате»:
«Рад оказаться в команде с такими амбициями». Первое интервью с Блажиевским в «Авангарде»
Эксклюзив
«Рад оказаться в команде с такими амбициями». Первое интервью с Блажиевским в «Авангарде»
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Новости. Хоккей
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