«Как-то сразу договорились». Блажиевский рассказал о переговорах с «Авангардом»

31-летний защитник Артём Блажиевский рассказал о подписании контракта с омским «Авангардом».

— Артём, поделись эмоциями от перехода в новую команду.

— Великолепные впечатления. Омск – замечательный хоккейный город, клуб – серьёзная организация, так что очень рад оказаться здесь.

— Как ты в принципе оказался в «Авангарде»?

— Переговоры прошли очень быстро. По окончании сезона вышли на «Авангард», и как-то сразу обо всём договорились. Очень рад оказаться в команде с такими целями и амбициями, буду делать всё, чтобы помочь «Авангарду», — сказал Блажиевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.