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«Давайте без этого вопроса». Блажиевский – о расставании с «Трактором»

«Давайте без этого вопроса». Блажиевский – о расставании с «Трактором»
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31-летний защитник «Авангарда» Артём Блажиевский рассказал об уходе из челябинского «Трактора».

— Поможет ли тебе влиться в «Авангард» то, что в прошлом сезоне ты уже работал с канадским тренером?
— Надеюсь. Хотя понятно, что у каждого тренера свой подход.

— Был ли вариант остаться в «Тракторе»?
— Давайте без этого вопроса (смеётся), — сказал Блажиевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В 83 встречах регулярки и Кубка Гагарина Блажиевский забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Артём сыграл 602 матча, в которых записал на свой счёт 124 (37+87) очка с показателем полезности «+96».

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Блажиевским читайте на «Чемпионате»:
«Рад оказаться в команде с такими амбициями». Первое интервью с Блажиевским в «Авангарде»
Эксклюзив
«Рад оказаться в команде с такими амбициями». Первое интервью с Блажиевским в «Авангарде»
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