Блажиевский: думаю, без проблем впишусь в стиль Ги Буше. Ничего сложного не будет

31-летний защитник «Авангарда» Артём Блажиевский поделился ожиданиями от игры под руководством главного тренера омского клуба Ги Буше.

— Североамериканские тренеры уделяют много внимания мелочам. Тебе близок такой подход?

— Да, думаю, что это правильно, с Бенуа Гру я через это прошёл, и мне понравилось, когда на тренировках максимальное внимание мелочам, требования выкладываться на 100%. Думаю, в Омске меня ждёт то же самое.

— Ты играл против «Авангарда» Ги Буше. Как думаешь, легко ли тебе удастся вписаться в этот стиль?

— Да, думаю впишусь без проблем, ничего сложного не будет. В КХЛ в принципе хоккей везде похож, — сказал Блажиевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.