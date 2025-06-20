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Блажиевский: думаю, без проблем впишусь в стиль Ги Буше. Ничего сложного не будет

Блажиевский: думаю, без проблем впишусь в стиль Ги Буше. Ничего сложного не будет
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31-летний защитник «Авангарда» Артём Блажиевский поделился ожиданиями от игры под руководством главного тренера омского клуба Ги Буше.

— Североамериканские тренеры уделяют много внимания мелочам. Тебе близок такой подход?
— Да, думаю, что это правильно, с Бенуа Гру я через это прошёл, и мне понравилось, когда на тренировках максимальное внимание мелочам, требования выкладываться на 100%. Думаю, в Омске меня ждёт то же самое.

— Ты играл против «Авангарда» Ги Буше. Как думаешь, легко ли тебе удастся вписаться в этот стиль?
— Да, думаю впишусь без проблем, ничего сложного не будет. В КХЛ в принципе хоккей везде похож, — сказал Блажиевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Блажиевским читайте на «Чемпионате»:
«Рад оказаться в команде с такими амбициями». Первое интервью с Блажиевским в «Авангарде»
Эксклюзив
«Рад оказаться в команде с такими амбициями». Первое интервью с Блажиевским в «Авангарде»
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