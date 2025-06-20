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«Питтсбург» изучает варианты обмена защитника Эрика Карлссона — The Fourth Period

«Питтсбург» изучает варианты обмена защитника Эрика Карлссона — The Fourth Period
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас активно изучает рынок в поисках вариантов обмена 35-летнего шведского защитника Эрика Карлссона. Об этом сообщает The Fourth Period.

Карлссон готов снять запрет на обмен ради перехода в клуб, претендующий на Кубок Стэнли. Отмечается, что «Питтсбург» может удержать часть зарплаты игрока, чтобы облегчить сделку. В прошлом сезоне Карлссон провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 53 (11+42) очка при показателе полезности «-24».

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» планирует провести летом 2025 года активную трансферную кампанию с масштабной распродажей прежнего состава.

The Athletic со ссылкой на источник в команде заявил, что «Питтсбург Пингвинз» с большой долей вероятности не продлит контракт с Евгением Малкиным по окончании следующего сезона.

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