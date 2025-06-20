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«Локомотив» это только мотивировало». Берёзкин — об уходе Никитина в ЦСКА

«Локомотив» это только мотивировало». Берёзкин — об уходе Никитина в ЦСКА
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Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин прокомментировал уход главного тренера Игоря Никитина из стана ярославского клуба в ЦСКА.

– Всех потрясла история с уходом Игоря Валерьевича. Как в команде на неё отреагировали?
– Эта ситуация всех нас только мотивировала. Думаю, что в следующем сезоне матчи между «Локомотивом» и ЦСКА будут особенными, с отдельной вывеской. Будет очень жарко.

– То есть в команде не было никакого отчаяния или опустошения?
– Нет, конечно. Когда я только об этом узнал, то вообще не думал о хоккее. А вот потом уже начал представлять у себя в голове, как мы будем играть против ЦСКА.

– При этом тренере ты впервые получил достойное игровое время в КХЛ. Тебе особенно жалко от того, что всё так происходит?
– Не то чтобы жалко… Наоборот, я благодарен Игорю Валерьевичу за то, что он дал мне шанс и сделал из меня игрока уровня КХЛ. Когда мы прощались, он сказал, чтобы я не сбавлял и работал над своими минусами, чтобы стать сильнее, — заявил Берёзкин.

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