Защитник Ярослав Бусыгин перейдёт в «Автомобилист»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин перейдёт в «Автомобилист» в обмен на денежную компенсацию.

В прошлом сезоне 22-летний игрок обороны провёл за подмосковный клуб 59 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач с показателем полезности «-1». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Бусыгин сыграл 169 встреч, в которых записал на свой счёт 30 (8+22) очков с показателем полезности «-6».

Ранее стало известно, что КХЛ запретила «Витязю» регистрировать контракты с новыми хоккеистами, а также что подмосковный клуб может сняться со следующего сезона из‑за отсутствия достаточного финансирования.

