«Я просто хотел, чтобы всё закончилось». Подколзин — о концовке игры с «Флоридой» в КС

Российский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин высказался о своей заброшенной шайбе в концовке шестого матча финальной серии Кубка Стэнли — 2025 с «Флоридой Пантерз».

«Это был первый раз в жизни, когда я не чувствовал никакой радости после забитого гола. Я просто хотел, чтобы всё закончилось. Конечно, я испортил «шат-аут» Сергея Бобровского, но радости в этом не было. Я просто хотел, чтобы игра закончилась, пожать им руки и уйти со льда. Потому что к тому времени я уже увидел худшее, что мог предложить этот сезон — их празднование, всю атмосферу счастья. И это была не наша вечеринка.

Мы просто сидели в раздевалке в тишине. Никто даже не смотрел друг на друга. Позже у нас был командный ужин в отеле. Мы сидели там час, ели и пили пиво, и никто ничего не говорил. Настроение было ужасное. Что там было говорить?» — приводит слова Подколзина RG.