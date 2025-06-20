«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Григорием Паниным

«Салават Юлаев» заключил однолетний контракт с защитником Григорием Паниным. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба. Игрок обороны проведёт в «Салавате Юлаеве» девятый сезон.

Панин выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года. За всю карьеру в КХЛ Григорий провёл 910 игр, забил 41 гол и сделал 133 передачи, всего набрал 174 очка, а также 1463 штрафные минуты. За восемь сезонов в Уфе Григорий выиграл две бронзовые медали.

Напомним, «Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.

Ранее стало известно, что «Салават Юлаев» заключил контракт с нападающим Джеком Родевальдом.