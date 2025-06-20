Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не вопрос денег». Григорий Панин — о продлении контракта с «Салаватом Юлаевым»

«Не вопрос денег». Григорий Панин — о продлении контракта с «Салаватом Юлаевым»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник Григорий Панин прокомментировал продление контракта с «Салаватом Юлаевым» ещё на один год.

«Девятый сезон в Уфе! Рад здесь остаться и продолжить играть в хоккей. Это был принципиальный момент. Не вопрос денег, каких-то условий или других обстоятельств. Я хочу играть за «Салават Юлаев» — и точка», — написал Панин в своём телеграм-канале.

Панин выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года. За всю карьеру в КХЛ Григорий провёл 910 игр, забил 41 гол и сделал 133 передачи, всего набрал 174 очка, а также 1463 штрафные минуты. За восемь сезонов в Уфе Григорий выиграл две бронзовые медали.

Напомним, «Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.

Материалы по теме
Официально
«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Григорием Паниным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android