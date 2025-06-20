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Нападающий Никита Коростелёв стал игроком «Спартака»

Нападающий Никита Коростелёв стал игроком «Спартака»
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Нападающий Никита Коростелёв стал игроком «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых. С игроком подписан контракт на два года. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В прошлом сезоне 28-летний форвард выступал за челябинский «Трактор» и за череповецкую «Северсталь». В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне Коростелёв набрал 34 очка в 50 матчах — забросил 18 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф на счету форварда два гола и две результативные передачи в 21 матче за «Трактор».

Всего в КХЛ Коростелёв провёл 316 матчей и набрал 154 (94+60) очка. Нападающий выступал за владивостокский «Адмирал», ЦСКА, магнитогорский «Металлург», «Северсталь» и «Трактор».

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