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«Торпедо» подписало контракт с обладателем Кубка Харламова голкипером Лоренсом Зинаддином

«Торпедо» подписало контракт с обладателем Кубка Харламова голкипером Лоренсом Зинаддином
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Голкипер Лоренс Зинаддин подписал двухлетний контракт с хоккейным клубом «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. Новое подписанное соглашение носит двусторонний характер.

20-летний голкипер играл в МХЛ в нижегородской «Чайке» в чемпионском сезоне-2022/2023. После этого выступал в системе «Авангарда», а также защищал ворота «Ижстали», за которую провёл 36 встреч в сезоне-2024/2025 с 92,9% отражённых бросков. В начале июня «Торпедо» вернуло себе спортивные права на игрока.

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и уступила в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».

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