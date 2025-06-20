«Торпедо» подписало контракт с обладателем Кубка Харламова голкипером Лоренсом Зинаддином

Голкипер Лоренс Зинаддин подписал двухлетний контракт с хоккейным клубом «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. Новое подписанное соглашение носит двусторонний характер.

20-летний голкипер играл в МХЛ в нижегородской «Чайке» в чемпионском сезоне-2022/2023. После этого выступал в системе «Авангарда», а также защищал ворота «Ижстали», за которую провёл 36 встреч в сезоне-2024/2025 с 92,9% отражённых бросков. В начале июня «Торпедо» вернуло себе спортивные права на игрока.

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и уступила в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».