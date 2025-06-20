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«Рейнджерс» подписали новый двухлетний контракт с защитником Мэттью Робертсоном

«Рейнджерс» подписали новый двухлетний контракт с защитником Мэттью Робертсоном
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«Нью-Йорк Рейнджерс» продлил контракт с защитником Мэттью Робертсоном на два года. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

24-летний Робертсон в прошлом сезоне сыграл 60 матчей за «Хартфорд Вулф Пэк» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), забив один гол и сделав 24 результативные передачи. В сезоне-2024/2025 он установил личный рекорд лиги по ассистам и очкам, став лучшим защитником «Вулф Пэк» в обеих категориях.

Также в минувшем сезоне Робертсон сыграл две встречи НХЛ за «Рейнджерс», в которых набрал три очка. Он дебютировал в НХЛ 14 апреля 2025 года в матче с «Флоридой Пантерз». Игрок был выбран «Рейнджерс» во втором раунде под общим 49-м номером на драфте НХЛ 2019 года.

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