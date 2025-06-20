Фетисов: посмотрим, как Ларионов на самой крутой арене справится с давлением

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов рассказал, что пожелал удачи Игорю Ларионову на посту главного тренера СКА. Ранее специалист работал в нижегородском «Торпедо».

«Игорь Ларионов — выдающийся хоккеист, который прекрасно разбирается в нашей игре. За прошедшее время он набрался тренерского опыта. Посмотрим, как он на самой крутой арене справится с психологическими моментами и определённым давлением. Здесь у него будет другая история, нежели в Нижнем Новгороде. Я уже пожелал ему удачи. Надеюсь, что всё получится», — приводит слова Фетисова «Спорт день за днём».

В прошедшем сезоне нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву». СКА в минувшем сезоне под руководством Романа Ротенберга потерпел поражение от московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.