Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов: посмотрим, как Ларионов на самой крутой арене справится с давлением

Фетисов: посмотрим, как Ларионов на самой крутой арене справится с давлением
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов рассказал, что пожелал удачи Игорю Ларионову на посту главного тренера СКА. Ранее специалист работал в нижегородском «Торпедо».

«Игорь Ларионов — выдающийся хоккеист, который прекрасно разбирается в нашей игре. За прошедшее время он набрался тренерского опыта. Посмотрим, как он на самой крутой арене справится с психологическими моментами и определённым давлением. Здесь у него будет другая история, нежели в Нижнем Новгороде. Я уже пожелал ему удачи. Надеюсь, что всё получится», — приводит слова Фетисова «Спорт день за днём».

В прошедшем сезоне нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву». СКА в минувшем сезоне под руководством Романа Ротенберга потерпел поражение от московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.

Материалы по теме
Ларионов дал первую пресс-конференцию в СКА. Что теперь понятно, а что — не очень?
Ларионов дал первую пресс-конференцию в СКА. Что теперь понятно, а что — не очень?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android