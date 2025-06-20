Состав «Автомобилиста» в результате обмена пополнили три игрока «Витязя»

Состав «Автомобилиста» в обмен на денежную компенсацию пополнили три игрока «Витязя» – защитники Ярослав Бусыгин и Даниил Малоросиянов, а также нападающий Савелий Жиров. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба в телеграм-канале.

С Ярославом Бусыгиным будет заключён односторонний контракт сроком на два года. Даниил Малоросиянов подпишет двусторонний контракт, рассчитанный на один сезон. С Савелием Жировым будет заключён двусторонний контракт сроком на один сезон.

22-летний Бусыгин является воспитанником хоккейной школы «Трактор». Дебют хоккеиста в КХЛ состоялся в сезоне-2021/2022. За это время в составе «Витязя» защитник провёл 169 игр, в которых набрал 30 (8+22) очков.

19-летний Малоросиянов — воспитанник хоккейной школы «Серебряные львы». В КХЛ защитник в минувшем сезоне сыграл 63 матча за «Витязь», в которых отдал шесть результативных передач.

18-летний Жиров является воспитанником хоккейной школы «Кристалл». В марте 2025 года дебютировал в КХЛ, сыграв в двух домашних встречах «Витязя».