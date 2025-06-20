«Локомотив» подписал новое соглашение с защитником Марком Ульевым, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. Контракт рассчитан на два года.

Ульев является воспитанником ярославского «Локомотива». С сезона-2021/2022 — игрок команды МХЛ «Локо», в следующих двух сезонах также провёл восемь матчей за «Локо-76». В сезоне-2023/2024 дебютировал в КХЛ за «Локомотив» 26 декабря в гостях в игре с «Куньлунь Ред Стар» (2:1).

В прошлом сезоне 20-летний Ульев провёл 40 встреч в регулярном чемпионате. В них защитник сделал шесть результативных передач и 40 силовых приёмов, а также блокировал 38 бросков.

Напомним, в прошлом сезоне железнодорожники стали обладателями Кубка Гагарина, в финальной серии обыграв челябинский «Трактор» со счётом 4-1.