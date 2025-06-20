Бобровский сменил имидж после победы «Флориды» в Кубке Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский сменил имидж после победы в Кубке Стэнли — 2025. Хоккеист коротко постригся и сбрил бороду.

Фото обновлённого имиджа Бобровского с командного ужина «Флориды» опубликовал его одноклубник канадский нападающий Брэд Маршан. Напомним, ранее россиянин носил длинные волосы и бороду.

Фото: Из личного архива Брэда Маршана

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан НХЛ второй звездой шестого матча серии финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1), который завершился в Санрайзе в ночь с 17 на 18 июня мск (итоговый счёт в серии 4-2 в пользу «Пантерз»). Бобровский отразил 28 из 29 бросков в створ (96,55%), пропустив единственный гол на 56-й минуте игры. Сергей стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.