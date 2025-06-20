Вячеслав Войнов подпишет однолетний контракт с «Авангардом»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Вячеслав Войнов подпишет однолетний контракт с омским «Авангардом». В ближайшее время об этом объявят официально.

35-летний защитник провёл прошлый сезон в нижегородском «Торпедо». В регулярном чемпионате в сезоне-2024/2025 хоккеист провёл 49 матчей, в которых набрал 22 (6+16) очка при полезности «+5». В плей-офф Кубка Гагарина он принял участие четырёх матчах и забил один гол при полезности «-3».