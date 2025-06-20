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Форвард Джонатан Тэйвз заключил однолетний контракт с «Виннипег Джетс»

Форвард Джонатан Тэйвз заключил однолетний контракт с «Виннипег Джетс»
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«Виннипег Джетс» заключил однолетний контракт с 37-летнеми нападающим Джонатаном Тэйвзом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Я рад вернуться в НХЛ в составе «Виннипег Джетс». Это особенное чувство — вернуться домой и играть перед своей семьёй и друзьями в Манитобе. «Джетс» прогрессируют в последние несколько сезонов, и я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде и помочь всем, чем смогу», — приводит слова Тэйвза пресс-служба клуба.

Последний на данный момент матч Тэйвза в НХЛ состоялся 13 апреля 2023 года. После завершения сезона-2022/2023 «Чикаго» не стал продлевать с форвардом контракт из-за хронических проблем со здоровьем. За «Блэкхоукс» Джонатан выступал с 2007 года и трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Тэйвз провёл 1067 встреч в НХЛ и набрал 883 (372+511) очка. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».

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