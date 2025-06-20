«Торпедо» продлило контракт с лучшим новичком сезона ВХЛ голкипером Дагестанским

Чемпион России и лучший новичок сезона ВХЛ голкипер Дмитрий Дагестанский продлил контракт с хоккейным клубом «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два года.

Минувший сезон стал для 20-летнего вратаря дебютным на взрослом уровне. В регулярном чемпионате ВХЛ Дагестанский провёл 54 матча с 91,7% отражённых бросков. В серии плей-офф хоккеист принял участие в 24 играх с 94,2% отражённых бросков. По итогам прошедшего чемпионата ВХЛ Дагестанский завоевал титул лучшего новичка сезона.

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и уступила в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».