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«Торпедо» продлило контракт с лучшим новичком сезона ВХЛ голкипером Дагестанским

«Торпедо» продлило контракт с лучшим новичком сезона ВХЛ голкипером Дагестанским
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Чемпион России и лучший новичок сезона ВХЛ голкипер Дмитрий Дагестанский продлил контракт с хоккейным клубом «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два года.

Минувший сезон стал для 20-летнего вратаря дебютным на взрослом уровне. В регулярном чемпионате ВХЛ Дагестанский провёл 54 матча с 91,7% отражённых бросков. В серии плей-офф хоккеист принял участие в 24 играх с 94,2% отражённых бросков. По итогам прошедшего чемпионата ВХЛ Дагестанский завоевал титул лучшего новичка сезона.

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и уступила в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».

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