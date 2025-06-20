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«Травмы дают о себе знать». Плющев – о возможном возвращении Малкина в КХЛ

«Травмы дают о себе знать». Плющев – о возможном возвращении Малкина в КХЛ
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о возможном возвращении нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в КХЛ.

«Если не ошибаюсь, Евгений уже официально заявил, что карьеру завершит именно в НХЛ. Судя по всему, травмы, которые преследовали его на протяжении последних нескольких лет, дают о себе знать. Поэтому говорить о том, интересно было бы посмотреть его игру в КХЛ или нет, не очень корректно. Конечно, Малкин — большой мастер, который показал всё возможное в своей карьере. Тем не менее он уже заявлял, что не будет стремиться к возвращению в КХЛ», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Ранее The Athletic со ссылкой на источник в команде заявил, что «Питтсбург Пингвинз» с большой долей вероятности не продлит контракт с Евгением Малкиным по окончании следующего сезона.

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