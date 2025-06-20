Бывший наставник «Вашингтона» стал помощником главного тренера «Филадельфии»

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден вошёл в тренерский штаб «Филадельфии Флайерз», сообщает пресс-служба клуба. 53-летний американский специалист назначен ассистентом главного тренера Рика Токкета.

Рирден провёл шесть сезонов в «Вашингтоне». Четыре года — в качестве помощника тренера и два сезона — главным тренером (2018-2020). Он помог команде выйти в плей-офф НХЛ во всех шести сезонах, включая победу в Кубке Стэнли в 2018 году. После этого входил в штаб «Питтсбурга», откуда был уволен в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Рирден является одним из претендентов на должность главного тренера ярославского «Локомотива».