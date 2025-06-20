Канадский форвард Крис Тирни покинул минское «Динамо»

Канадский нападающий Крис Тирни покидает минское «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

30-летний форвард присоединился к команде на старте минувшего сезона. В регулярном чемпионате хоккеист провёл 60 матчей и набрал 20 (10+10) очков при коэффициенте полезности «+3». В плей-офф на счету Тирни 11 игр и 8 (2+6) очков при показателе «+4».

В НХЛ игрок выступал в «Нью-Джерси Дэвилз», «Сан-Хосе Шаркс», «Оттаву Сенаторз», «Флориду Пантерз» и «Монреаль Канадиенс». Всего в НХЛ Тирни провёл 649 встреч, набрав 248 (80+168) очков.

Минское «Динамо» в прошедшем сезоне дошло до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступило челябинскому «Трактору» в серии из пяти матчей.