Вратарь «Витязя» Дорожко: ситуация в клубе не самая простая, нет определённости

Голкипер «Витязя» Максим Дорожко высказался о проблемах подмосковного клуба с финансированием. Ранее в СМИ сообщалось, что команда прекратит существование из-за финансовых проблем. В самом «Витязе» и КХЛ данную информацию никак не комментировали.

«Понятно, что ситуация не самая простая, нет определённости, болельщики и хоккеисты «Витязя» переживают. Особенно мы, воспитанники подмосковного клуба, которые в «Витязе» делали первые профессиональные шаги. Но от нас в данной ситуации ничего не зависит. Поэтому лучше не нервничать — а перебросить всё своё внимание на подготовку к сезону. Так и делаем.

Вот на слухи в нынешней ситуации неопределённости уж точно не отвлекаюсь. Лучше психологически отдохнуть, чем нагрузить себя трансферными вариантами из интернета, половина из которых — выдумки. У меня действующий контракт с родным «Витязем» — из этой информации и нужно исходить», — приводит слова Дорожко Russia-Hockey.