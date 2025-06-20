«Каролина» продлила контракт с форвардом Робинсоном на четыре года

Нападающий Эрик Робинсон подписал новый контракт с «Каролиной Харрикейнз», сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения рассчитан на четыре года. Зарплата составит $ 1,7 млн в год в среднем.

В минувшем сезоне 30-летний форвард провёл 82 игры в регулярном чемпионате и набрал 32 (14+18) очка. В плей-офф НХЛ он сыграл 15 матчей и заработал 3 (1+2) очка. Робинсон установил рекорды в карьере по голам, передачам, очкам, проведённым встречам.

Всего в НХЛ хоккеист сыграл 388 матчей, в которых набрал 123 очка. Ранее форвард выступал за «Коламбус Блю Джекетс» и «Баффало Сэйбрз».

В прошедшем сезоне «Каролина» уступила в полуфинале Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» в серии из пяти встреч.