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Форвард «Металлурга» Силантьев: Бобровский мотивирует хоккеистов не опускать руки

Форвард «Металлурга» Силантьев: Бобровский мотивирует хоккеистов не опускать руки
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Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев высказался о 36-летнем голкипере «Флориды Пантерз» Сергее Бобровском.

«Смотря на Бобровского, на его работу, на его лицо, как он сосредоточен, как он отдаётся делу, можно достичь всего, чего ты хочешь. Несмотря на то что в него не верили, он продолжал работать и выиграл два Кубка Стэнли. Каждый игрок, который хочет чего-то достичь, может добиться этого в любом возрасте. Бобровский мотивирует хоккеистов не опускать руки. Если ты ставишь цель, работаешь, ты обязательно достигаешь высот. В жизни всё реально, и мысли материальны», — приводит слова Силантьева Legalbet.

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан НХЛ второй звездой шестого матча серии финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1), который завершился в Санрайзе в ночь с 17 на 18 июня мск (итоговый счёт в серии 4-2 в пользу «Пантерз»). Бобровский отразил 28 из 29 бросков в створ (96,55%), пропустив единственный гол на 56-й минуте игры. Сергей стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

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