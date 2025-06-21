«Саня — герой!» Борис Ротенберг-старший высказался о рекорде Овечкина

Вице‑президент Федерации дзюдо России, заслуженный тренер России Борис Ротенберг высказался о рекорде российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

— В США и России по-хорошему сошли с ума от рекорда Овечкина. Как встретили рекордную шайбу Александра?

— Саня — наш, динамовский парень. У нас с ним близкие, дружеские отношения. Я очень рад за него. Он герой. Всю свою жизнь положил на достижение результата и стал лучшим в мире! Такой кистевой бросок, как у него, мало у кого можно найти, — сказал Ротенберг в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки.