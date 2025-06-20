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Крикунов: мне бы хотелось, чтобы Малкин вернулся в Магнитогорск

Крикунов: мне бы хотелось, чтобы Малкин вернулся в Магнитогорск
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о возможном возвращении нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в КХЛ.

«Не знаю, произойдёт ли это. Но мне бы хотелось, чтобы он вернулся в Магнитогорск. Это пошло бы на пользу тем ребятам, которые играли бы рядом с ним. По крайней мере, они бы увидели, как он готовится, как он относится к хоккею и как надо относиться, чтобы так долго играть на высоком уровне. Но захочет ли он?» — приводит слова Крикунова Vprognoze.

Малкин — воспитанник магнитогорского хоккея. Последний раз он выступал за «Металлург» в сезоне-2012/2013 во время локаута.

Ранее The Athletic со ссылкой на источник в команде заявил, что «Питтсбург Пингвинз» с большой долей вероятности не продлит контракт с Евгением Малкиным по окончании следующего сезона.

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