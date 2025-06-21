Борис Ротенберг-старший: болел за «Локо», чтобы они отнесли Кубок Гагарина на могилы ребят

Вице‑президент Федерации дзюдо России, заслуженный тренер России Борис Ротенберг рассказал, что в финале Кубка Гагарина болел за ярославский «Локомотив».

— Этот сезон КХЛ закончился победой «Локомотива». Поставили бы на него перед началом регулярки?

— Очень рад за команду. Они сделали самый исторический шаг, чтобы возродить память тех ребят, которые погибли в авиакатастрофе. Болел за «Локомотив», чтобы они победили и отнесли кубок на могилы ребят, — сказал Ротенберг в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Напомним, крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, а нападающий «Локомотива» Александр Галимов через пять дней скончался в больнице от полученных травм.

Ярославская команда в завершившемся сезоне выиграла регулярный чемпионат КХЛ и впервые стала обладателем Кубка Гагарина.