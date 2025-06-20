Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов заявил, что в России давно нужно снять фильм про «Русскую пятёрку» «Детройта»

Фетисов заявил, что в России давно нужно снять фильм про «Русскую пятёрку» «Детройта»
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов заявил, что фильм об игроках «Русской пятёрки» «Детройт Ред Уингз» давно нужно было снять в России.

«Про «Русскую пятёрку» снимали и канадцы, и американцы, и шведы. Только мы никак не можем снять. Мне кажется, там много чего интересного. Это может быть кино не просто про спортивный подвиг», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, 28 октября 1995 года в составе одного клуба НХЛ впервые на лёд вышли сразу пять россиян: защитники Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. Впоследствии их назвали «Русской пятёркой».

Материалы по теме
Фетисов: посмотрим, как Ларионов на самой крутой арене справится с давлением
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android