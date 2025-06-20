Фетисов заявил, что в России давно нужно снять фильм про «Русскую пятёрку» «Детройта»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов заявил, что фильм об игроках «Русской пятёрки» «Детройт Ред Уингз» давно нужно было снять в России.
«Про «Русскую пятёрку» снимали и канадцы, и американцы, и шведы. Только мы никак не можем снять. Мне кажется, там много чего интересного. Это может быть кино не просто про спортивный подвиг», — приводит слова Фетисова ТАСС.
Напомним, 28 октября 1995 года в составе одного клуба НХЛ впервые на лёд вышли сразу пять россиян: защитники Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. Впоследствии их назвали «Русской пятёркой».