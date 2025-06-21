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Борис Ротенберг: знал, что увольнение сына из СКА будет, люди забывают о достижениях

Борис Ротенберг: знал, что увольнение сына из СКА будет, люди забывают о достижениях
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Борис Ротенберг, отец бывшего главного тренера СКА Романа Ротенберга, прокомментировал увольнение сына из клуба.

— Как отреагировали на новость об увольнении Романа Борисовича из СКА?
— Я знал, что так будет. Это хоккей, после какого-то поражения люди забывают о всех регалиях и достижениях, которые были до этого, а опираются на вылет из плей-офф. Совсем молодая команда, новые игроки. Они только сплотились, начинали двигаться вперёд, много уже сделали. Но руководство приняло решение что-то изменить, запустить новую волну, взяли Ларионова. Посмотрим, что из этого выйдет, — сказал Ротенберг-старший в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Напомним, лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

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