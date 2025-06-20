Вячеслав Быков высказался о развитии хоккея в России

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о развитии хоккея в стране.

«Нет сомнений в том, что хоккей в России развивается. 10-й год подряд россияне становятся обладателями Кубка Стэнли – это говорит о безусловном развитии хоккея в стране», – приводит слова Вячеслава Быкова LiveResult.

Напомним, в финале Кубка Стэнли — 2025 встречались «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в серии со счётом 4-2 одержали «пантеры», в составе которых выступают российские хоккеисты Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли во второй раз подряд.