Борис Ротенберг-старший рассказал, вернётся ли Роман Ротенберг к тренерской деятельности

Борис Ротенберг, отец бывшего главного тренера СКА Романа Ротенберга, ответил на вопрос, вернётся ли Роман к тренерской деятельности.

«Не мне это решать, но он парень амбициозный, думаю, конечно, вернётся. Он хоккей никогда не покинет, это его жизнь — с этим ложится спать и просыпается. Он будет востребован, всегда создавал семейную атмосферу, любовь к хоккею, сплачивал народ, который приходил на стадионы, создавал шоу. Такой хоккей и должен быть, тренер должен быть многогранным, своей харизмой привлекать болельщиков к видам спорта, а для него хоккей — номер один», — сказал Ротенберг-старший в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.