«Ничего не поменяется». Буцаев – об уходе Никитина из «Локомотива»

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев прокомментировал уход главного тренера Игоря Никитина из «Локомотива» сразу после завоевания Кубка Гагарина.

«Локомотив» останется «Локомотивом». Ничего не поменяется. Костяк есть. В принципе я не вижу никаких проблем. Да, будет новый тренер, будут незначительные изменения в стиле игры. Хотя он может и остаться прежним. Тут рано ещё об этом говорить», — приводит слова Буцаева Vprognoze.

Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. Под его руководством ярославская команда в завершившемся сезоне выиграла регулярный чемпионат КХЛ и впервые стала обладателем Кубка Гагарина.