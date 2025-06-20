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«Ничего не поменяется». Буцаев – об уходе Никитина из «Локомотива»

«Ничего не поменяется». Буцаев – об уходе Никитина из «Локомотива»
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Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев прокомментировал уход главного тренера Игоря Никитина из «Локомотива» сразу после завоевания Кубка Гагарина.

«Локомотив» останется «Локомотивом». Ничего не поменяется. Костяк есть. В принципе я не вижу никаких проблем. Да, будет новый тренер, будут незначительные изменения в стиле игры. Хотя он может и остаться прежним. Тут рано ещё об этом говорить», — приводит слова Буцаева Vprognoze.

Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. Под его руководством ярославская команда в завершившемся сезоне выиграла регулярный чемпионат КХЛ и впервые стала обладателем Кубка Гагарина.

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