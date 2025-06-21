Тренер вратарей «Ак Барса» заявил, что Бобровскому не дали «Конн Смайт» из-за политики

Тренер вратарей «Ак Барса» Кирилл Кореньков прокомментировал голосование НХЛ по выбору самого ценного игрока плей-офф, в котором российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был поставлен на третье место. «Конн Смайт Трофи» завоевал Сэм Беннет.

«На мой взгляд, Сергей в этом году — однозначно лучший игрок плей-офф! Глядя на его статистику и «творчество» на протяжении всего периода после «регулярки», у меня в голове только одно: спорить с этим — бесполезно.

Человек поучаствовал во всех 16 победных матчах, отыграл три игры на ноль. Как он может не быть признан сильнейшим? Бобровский без «Конн Смайта» — непонятное мне решение. Играя в ключевых моментах так, как умеет только Сергей, не провалив ни одной игры за все серии…

Бобровский показал настолько огромный прогресс, даже по сравнению с более молодыми вратарями, что невозможно недооценить его заслугу во втором чемпионстве «Флориды».

Тут не нужно смотреть на амплуа игроков. Самое главное — это трезвая оценка вклада хоккеистов в достижение результата. Сейчас Сергей — однозначно лучший вратарь в мире, и у него есть всё, чтобы он продолжал прогрессировать.

Мне не хочется делать сноску на какие-то «политические игры» в НХЛ, но я думаю, что другого расклада быть не может и не могло», — сказал Кореньков в эфире международного спортивного радио «Движение».

Бобровского поздравили с историческим рекордом