Инсайдер НХЛ: в «Эдмонтоне» удивлены расследованием НХЛ о нарушении потолка зарплат

Инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что в «Эдмонтоне» удивлены расследованием возможного обхода потолка зарплат НХЛ. Ранее появилась информация, что канадский клуб может быть наказан из-за манипуляций с потолком зарплат в случае с нападающим Эвандером Кейном, который пропустил весь регулярный чемпионат и появился в составе во втором матче плей-офф. Зарплата хоккеиста – $ 5,125 млн.

«В «Эдмонтоне» были удивлены, узнав о продолжении расследования относительно использования долгосрочного списка травмированных в случае Эвандера Кейна. НХЛ дала «Ойлерз» понять, что не предпримет никаких действий во время плей-офф, чтобы не отвлекать клуб, но может возобновить расследование после завершения сезона.

Речь идёт об операции на колене, которую Кейн перенёс в начале января и из-за которой его реабилитация после более ранней операции по устранению проблем с пахом/бедром была приостановлена. В НХЛ хотят разобраться в целесообразности второй операции, которая повлияла на возможность Кейна сыграть в регулярном чемпионате, при которой его контракт учитывался бы в потолке зарплат», – цитирует Фридмана Sportsnet.