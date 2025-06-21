Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ: в «Эдмонтоне» удивлены расследованием НХЛ о нарушении потолка зарплат

Инсайдер НХЛ: в «Эдмонтоне» удивлены расследованием НХЛ о нарушении потолка зарплат
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что в «Эдмонтоне» удивлены расследованием возможного обхода потолка зарплат НХЛ. Ранее появилась информация, что канадский клуб может быть наказан из-за манипуляций с потолком зарплат в случае с нападающим Эвандером Кейном, который пропустил весь регулярный чемпионат и появился в составе во втором матче плей-офф. Зарплата хоккеиста – $ 5,125 млн.

«В «Эдмонтоне» были удивлены, узнав о продолжении расследования относительно использования долгосрочного списка травмированных в случае Эвандера Кейна. НХЛ дала «Ойлерз» понять, что не предпримет никаких действий во время плей-офф, чтобы не отвлекать клуб, но может возобновить расследование после завершения сезона.

Речь идёт об операции на колене, которую Кейн перенёс в начале января и из-за которой его реабилитация после более ранней операции по устранению проблем с пахом/бедром была приостановлена. В НХЛ хотят разобраться в целесообразности второй операции, которая повлияла на возможность Кейна сыграть в регулярном чемпионате, при которой его контракт учитывался бы в потолке зарплат», – цитирует Фридмана Sportsnet.

Материалы по теме
НХЛ может наказать «Эдмонтон» из-за обхода потолка зарплат в ситуации с Эвандером Кейном
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android