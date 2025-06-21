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За финалом Кубка Стэнли — 2025 наблюдало меньше зрителей, чем в прошлом сезоне

За финалом Кубка Стэнли — 2025 наблюдало меньше зрителей, чем в прошлом сезоне
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За финалом Кубка Стэнли — 2025 наблюдало меньше зрителей, чем в прошлом сезоне, сообщает awfulannouncing.com. «Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-2 в финальной серии.

Шестой матч прошедшей финальной серии в США в среднем посмотрели 2,8 млн зрителей на каналах TNT и truTV – это на 33% меньше, чем в прошлом сезоне, когда шестую игру между этими же командами посмотрели 4,2 млн зрителей на канале ABC. Отмечается, что спад связан в том числе с меньшим охватом у вещателя в этом году.

Общий показатель всей серии составил 2,5 млн зрителей в среднем за игру, что на 40% меньше, чем в прошлом сезоне, когда финал Кубка Стэнли на канале ABC посмотрели в среднем 4,2 млн зрителей.

Отметим, что в прошлом году серия «Пантерз» и «Ойлерз» (4-3) дошла до седьмого матча. Как правило, такие игры являются самыми популярными, что влияет и на средние показатели.

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