Журналист The Athletic оценил перспективы Андрея Кузьменко в НХЛ

Журналист The Athletic Дом Лущишин порассуждал о будущем в НХЛ нападающего Андрея Кузьменко. Контракт российского нападающего с зарплатой в $ 5,5 млн рассчитан до конца сезона-2024/2025. В прошлом сезоне форвард выступал за три клуба — «Калгари Флэймз», «Филадельфию Флайерз» и «Лос-Анджелес Кингз».

«Один простой трюк, чтобы получить максимум от Андрея Кузьменко: поставьте его в звено с другими хорошими игроками. Вот что сделало его важным игроком, влияющим на исходы матчей в «Кэнакс», пока его не увели от Элиаса Петтерссона. И это именно то, что мы видели изначально с «Калгари» (в звене с Наземом Кадри) и после крайнего срока обмена с «Кингз» (в первом звене с Анже Копитаром и Адрианом Кемпе). Кузьменко — мастеровитый игрок, который преуспевает с другими мастеровитыми игроками и в целом оценивается как достойный игрок второго звена. По трёхлетнему контракту это стоит $ 5 млн.

Есть опасения, что Кузьменко резко сдаст, как в «Ванкувере» и в «Калгари», испытывая трудности во втором сезоне с каждой командой. Когда Кузьменко не забивает, он действительно уходит в тень, и это может раздражать. Кажется, он не очень хорошо реагирует на периоды спадов.

Кузьменко — настоящий игрок, который либо взлетает, либо падает, но в правильной ситуации он может зажечь атаку в первых двух звеньях — если команда может принять его нестабильность. Его работа с «Кингз» была достаточно интригующей, чтобы стать достойной ставкой на краткосрочную сделку», — цитирует журналиста The Athletic.