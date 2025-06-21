Генменеджер «Эдмонтона» высказался об игре вратарей «Ойлерз» в прошедшем плей-офф

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн высказался о ситуации с вратарями команды и заявил, что они были сильнее своих оппонентов в трёх раундах плей-офф, кроме финальной серии с «Флоридой Пантерз», чьим голкипером является россиянин Сергей Бобровский. В прошедшем плей-офф Стюарт Скиннер провёл 15 матчей, пропуская в среднем 2,99 шайбы и отражая 88,9% бросков. Кэлвин Пикар сыграл 10 игр, пропуская в среднем 2,85 шайбы и отражая 88,6% бросков.

«Реальность такова, что ты не можешь просто пойти и взять элитного голкипера. У некоторых из вратарей, которых я считаю элитными, был сложный плей-офф. Поэтому гарантий нет. Вратари – странная часть хоккея. С одной стороны, это одновременно и самое важное, и самое сложное для понимания, потому что иногда вратари, которых считаешь лучшими, на самом деле таковыми не являются.

Этот плей-офф – прекрасный пример. Наши вратари были лучше вратарей соперника в трёх из четырёх раундов. Дарси Кемпер, Эдин Хилл и Джейк Эттингер – наши вратари были лучше каждого из них. И вратари – причина того, что мы вышли в финал. Но в финале всё изменилось», — цитирует Боумэна The Score.