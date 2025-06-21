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«Странненько, опасненько». Гавриков высказался о засилье бездомных на улицах Лос-Анджелеса

«Странненько, опасненько». Гавриков высказался о засилье бездомных на улицах Лос-Анджелеса
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Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков высказался по поводу бездомных в Лос-Анджелесе. Российский хоккеист выступает за «королей» с 2023 года.

«Бездомные везде так или иначе есть, они ходят. Но не в таком количестве, например, как в центре Лос-Анджелеса, потому что там прямо жесть. Там очень много бездомных, много приютов, так называемые шелтеры, куда приходят бездомные за едой, ночлегом, там большая концентрация.

Там можно повидать всего, один разочек приезжали мимо там с женой. Думаю, если дольше минуты стоять на красном светофоре, то может не поздоровиться. Люди ходят, прям в окна заглядывают. Странненько, опасненько», – сказал Гавриков в интервью на Youtube-канале «Скользкий лёд».

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