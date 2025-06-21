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Олимпийский чемпион объяснил, почему Бобровского не выбрали MVP плей-офф

Олимпийский чемпион объяснил, почему Бобровского не выбрали MVP плей-офф
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Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов прокомментировал голосование НХЛ по выбору самого ценного игрока плей-офф, в котором российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был поставлен на третье место. «Конн Смайт Трофи» завоевал Сэм Беннетт.

«Тому, что выбрали не Сергея Бобровского, не удивлён. Вратарь «Флориды» — редкий для нынешнего хоккея пример всегда корректной звезды. С удовольствием читаю все его интервью, в них Сергей своей скромностью напоминает великих чемпионов сборной СССР. Но в плане личной раскрутки это Бобровскому не помогает. Плюс фактор политики, который лучше всего проявился на примере ИИХФ, которая вообще убрала российских хоккеистов с победного плаката.

Кстати, это у нас в России пресса рассматривала Бобровского как фаворита в борьбе за титул самого ценного. А заокеанские журналисты во время трансляций финала, заметил, вели на этот приз даже не Беннетта, а другого форварда «Флориды», Маршана. Это показательно, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

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