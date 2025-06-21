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В «Эдмонтоне» рассказали о ходе переговоров с Макдэвидом о новом контракте с клубом

В «Эдмонтоне» рассказали о ходе переговоров с Макдэвидом о новом контракте с клубом
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Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн высказался о будущем в клубе капитана Коннора Макдэвида. У форварда остался последний сезон по восьмилетнему контракту на $ 100 млн (кэпхит $ 12,5 млн).

«Коннор — лучший игрок в НХЛ, самый важный игрок в лиге, он наш капитан, он наш лидер, и, безусловно, он приоритет №1 для нас. Он заслужил право на то, чтобы мы уважали его время. Конечно, мы хотим встретиться с ним, когда он захочет, но также понимаем, что он только что пережил тяжёлое завершение сезона. С точки зрения времени Коннор будет управлять процессом переговоров, но нет никаких сомнений, что он является ключевым игроком в нашей команде, и благодаря не только его игре на льду, но и его лидерству.

У меня была возможность поработать с ним в этом году, и я был так впечатлен вещами, которые вы, вероятно, не видите, каким товарищем по команде он является. Он невероятно важен для нашей команды, и, когда он будет готов, мы погрузимся в переговоры о новом контракте.

Нет никаких сомнений, что Коннор готов на всё ради победы в Кубке Стэнли. С первой встречи и разговора с ним он говорил, что просто хочет выиграть Кубок, это всё, что его волнует. Он не движим статистикой, рекордами или деньгами, и я думаю, что именно это мы в нём и любим», — цитирует Боумэна пресс-служба клуба.

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