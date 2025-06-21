Брэд Маршан потроллил «Эдмонтон» после победы в Кубке Стэнли

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан потроллил «Эдмонтон Ойлерз» после победы в Кубке Стэнли. Форвард наклеил на майку стикер, на котором изображён логотип «нефтяников», а вместо названия красуется стилизованная надпись «Losers» (неудачники. — Прим. «Чемпионата»).

Маршан набрал 20 (10+10) очков в прошедшем плей-офф — это четвёртый показатель среди всех хоккеистов НХЛ, которых обменивали на дедлайне.

Первое место у Мариана Госсы — 26 очков («Питтсбург Пингвинз», плей-офф 2008 года), второе у Микко Рантанена — 22 очка («Даллас Старз», 2025) и Мариана Габорика («Лос-Анджелес Кингз», 2014). Отметим, что из этой тройки Кубок Стэнли в тот сезон выиграл только Габорик.