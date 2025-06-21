«Вегас» не будет продлевать контракт с вратарём Ильёй Самсоновым

«Вегас» не будет продлевать контракт с вратарём Ильёй Самсоновым, сообщает Sportsnet. 28-летний российский голкипер выйдет на рынок свободных агентов НХЛ, который откроется 1 июля. По истекающему однолетнему соглашению вратарь зарабатывал $ 1,8 млн.

В прошедшем сезоне Самсонов провёл 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков. В его активе также два шат-аута. Он не сыграл ни одного матча в Кубке Стэнли.

Ранее американский журналист Джейкоб Уолтерс раскритиковал игру российского вратаря «Вегас Голден Найтс» Ильи Самсонова в сезоне-2024/2025.