Нильс Лундквист и Маврик Бурк подписали однолетние контракты с «Далласом»

Защитник Нильс Лундквист и нападающий Маврик Бурк подписали однолетние контракты с «Даллас Старз», сообщает пресс-служба клуба. Лундквист получит $ 1,25 млн, а Бурк заработает $ 950 тыс. Каждый из них мог стать ограниченно свободным агентом 1 июля.

24-летний защитник отметился пятью результативными передачами в 39 играх в прошедшем сезоне. Он не играл после 21 января из-за травмы плеча, которая потребовала операции по завершении сезона. Лундквист набрал 44 (9+35) очка в 183 играх регулярного сезона. Он также сделал одну результативную передачу в 12 играх плей-офф.

В прошедшем сезоне 23-летний Бурк набрал 25 (11+14) очков в 73 играх в качестве новичка и не набрал ни одного очка в трёх играх плей-офф. Он был выбран «Старз» под 30-м номером на драфте НХЛ 2020 года.