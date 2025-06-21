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Супруга Кузнецова показала, как Евгений проводит межсезонье

Супруга Кузнецова показала, как Евгений проводит межсезонье
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Нападающий Евгений Кузнецов показал, как проводит межсезонье. Кузнецов сделал репост видео своей супруги в соцсети, где он ест бутерброд со шпротами и корейской морковкой. После того, как Кузнецов проглотил бутерброд, он воскликнул «Водочки не хватает!» и рассмеялся. Примечательно, что на хоккеисте была майка челябинского «Трактора».

В минувшем сезоне Кузнецов выступал за СКА. Нападающий является воспитанником «Трактора», хоккеист выступал за челябинский клуб с 2005 по 2009 год.

На данный момент Кузнецов находится без контракта. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков.

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